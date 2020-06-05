【多圖】迎海．星灣御全新地下花園複式示範單位曝光

單位間隔三房連雙套房設計，主人套房更特別引入私人小偏廳，提升私隱度，全屋附設裝修及家具。

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，馬鞍山迎海系列於不足1個月，售出10伙特色大宅，套現逾3.5億港元，料稍後會續錄成交。因應市場對連裝修單位需求大，項目全新地下複式連花園示範單位，耗資約800萬元裝修，即日起接受預約參觀，料快將推出招標銷售安排。

他透露，由公司負責銷售的屯門青山公路青山灣段項目1期帝御·金灣，受早前疫情影響，預計最快下半年可開售。元朗唐人新村洋房項目，亦最快第三季發售。而同系剛入紙申請預售的啟德項目第1期，有機會明年上半年登場。

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