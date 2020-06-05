A股快報：滬綜指收升11點　樂視網跌停

滬深三大股指高開後反覆上升，滬綜指收報2,930點，升11點或0.4%；深成指升41點或0.37%，報11,180點，連升兩日；創業板指升14點或0.7%，報2,166點，同樣錄得兩連升。

本周計，滬綜指累升78點或2.75%；深成指漲434點或4.04%；創業板指升79點或3.82%。

滬深兩市主板成交周五(5日)合共約為6,315.28億元人民幣(下同)。外資透過滬股通及深股通合共淨買入43.39億元，為連續第10個交易日錄得淨買入。

樂視網開市跌停，股價報1.52元。該股已被深交所決定中止上市，周五正式進入30個交易日的退市整理期，預計最後交易日期為7月20日。

湖北概念股做好，三峽新材漲停；東湖高新升逾5%；楚天高速升3%。商務部發布關於支持中國(湖北)自由貿易試驗區加快發展若干措施的通知。具體來看，文件主要提到3個城市，分別是武漢、襄陽及宜昌，涉及到C2M產業基地、大數據、食品追溯體系、供應鏈建設、跨境電商和中國服務外包等6大產業。分析指出，隨着政策出台，湖北地區相關的股票有望迎來一波炒作。

中國人民銀行於公開市場進行1,500億元7天期逆回購操作，另有3,000億元逆回購到期，當日實現淨回籠1,500億元。

另外，本周人行累計開展2,200億元逆回購操作，有6,700億元逆回購到期，實現淨回籠4,500億元，創3個半月單周新高。

根據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報7.0965，較上日上調47點子，連升5日。

截至周四(4日)，上交所融資餘額報5,621.55億元，按日增加18.01億元；深交所融資餘額報5,086.89億元，按增加1.35億元；兩市合計10,708.44億元，按日增加19.36億元。

中原證券建議投資者繼續關注政策面、資金面以及外盤的變化情況。預計滬綜指短線小幅震蕩的可能較大，創業板市場小幅整理的可能較大。投資者短線暫宜觀望，中線可繼續關注部分低估值績優藍籌股的投資機會。

此外，內媒引述期貨公司人士透露，國際油價超預期反彈，4月以來，部分原來的紙原油「原油寶」投資者轉戰期市開戶，進入原油期貨市場，其中不乏一些資金量超過百萬的大戶。

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