全球升市！歐股早市普遍漲2%　國際航空集團飆11%

歐洲股市早段追隨亞股上揚，其中，英國富時100指數報6,425點，升84點或1.33%；德國DAX指數報12,713點，升282點或2.27%；法國CAC指數報5,127點，升115點或2.31%。

英國航空公司母公司國際航空集團(IAG)在早段升11%，隨着封鎖措施放鬆，致使旅行需求回升，並創下了3月中旬以來的最高水平。EasyJet的股票也上漲了9.5%。

英國藥廠阿斯特捷利康(AstraZeneca)宣布從今年9或10月開始向英國、美國提供首批新冠肺炎疫苗，以生產20億支疫苗為目標。AstraZeneca股價目前跌0.05%。

然而，數據顯示，歐洲經濟或未見谷底，英國進行的一項調查顯示，5月下旬的消費者信心降至全球金融危機以來的最低水平，而零售額在一個月內暴跌了18%。

另外，德國5月工廠訂單下降了25.8%，這個歐洲第一大經濟體繼續受到新冠肺炎導致工業停工的打擊。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626