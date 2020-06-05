澳洲將以國安威脅為由　收緊外資審查防吞併

澳洲經濟受新冠肺炎疫情重創，商界憂慮會有大量本地企業在經濟疲弱被吞併。財政部長弗呂登貝格周五（5日）將宣布，澳洲收緊對外國投資者的審查限制，包括政府有權以國家安全為由，修改外國機構收購行動的條款。

英媒引述澳洲財政部文件報道，外商投資審核委員會(FIRB)將檢視所有收購協議，並判斷外國投資者有意收購的企業是否屬「敏感國家安全業務」之一。政府未有界定何種企業才屬於敏感國家安全業務。據報，當局有意在7月提出法例草案，目標是在明年1月1日落實生效。澳洲早於3月疫情勃發期間，提出該項臨時措施；今次提案將會把限制恒常化。

內政部長達頓被問及新規定是否針對中國時，他稱新規不分國家，外國對澳洲的干涉已到了前所未有的程度，這些變化非常重要，必須確保澳洲的國家利益。

根據原有現行法例，政府不會審查低於2.75億澳元(約15億港元)的私人投資。而中國等與澳洲有自由貿易協議的國家，企業收購的門檻則為12億澳元(約65億港元)；國營企業的收購門檻價格則是0。

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