二手樓價指數今年最高　惟未反映社會不穩

中原城市領先指數報180.26點，升穿今年2月178.84點水平，暫錄今年最高位，兼創27周新高，本周升0.96%，升幅為29周最大。

CCL四大整體指數連續2周齊升。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報183.87點，創36周新高，按周升1.07%。CCL(中小型單位)報181.33點，創27周新高，按周升1.04%。CCL(大型單位)報174.57點，創14周新高，按周升1.03%，升幅為17周最大，順利結束連續13周於172點窄幅徘徊的局面。

事實上，由五一長假期起，樓價升勢持續，CCL擺脫連續9周於175點水平爭持，連升3周共2.45%，升幅一周大一周少，分別按周升0.91%、0.56%及0.96%，走勢持續向上，正式展開新一輪升浪。近期社會不穩再現，兼再次出現本地確診個案，對CCL的影響將於數周後開始反映。估計未來CCL升幅可能放緩，但未有掉頭而下的迹象。

分區方面，港島CCL_Mass最新報191.75點，創38周新高，按周升2.20%，升幅為11周最大，連升3周共5.36%。新界東CCL_Mass報194.19點，創36周新高，按周升2.18%，升幅為57周最大，連升3周共4.11%。 新界西CCL_Mass報164.29點，按周升0.84%。九龍CCL_Mass報178.92點，按周跌0.21%，連升3周後正常回軟，但仍為27周次高。

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