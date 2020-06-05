【市後重點睇】人民幣高見7.0814 道期升360點
2020年06月05日 16:13
東網電視更多新聞短片
美匯指數企96.63，港匯處7.7501，離岸人民幣(CNH)高見7.0814，美元兌日圓處109.38，歐元漲至1.1349，英鎊升上1.2669。金價回落報1,708美元。布油升2%至40.83美元，紐油升1.5%處37.99美元。道指期貨上升360點。
●市後關注點
-20:30 美國5月非農業職位變幅；美國5月失業率；加拿大5月失業率
●恒生指數收報24,770點，升404點或1.6%，國企指數收報10,066點，升98點或0.99%。主板成交1,348億港元。滙豐控股升4.2%重上40元。https://bit.ly/3cyROQz
●新股專輯：京東通過在港第二上市聆訊。
●A股快報：滬綜指收升11點，樂視網跌停。https://bit.ly/2z4AVzw
●亞洲股市：日股全日升0.74%，本周漲逾4%。
●歐洲股市早段追隨亞股上揚，其中英國富時100指數報6,425點，升84點或1.33%；德國DAX指數報12,713點，升282點或2.27%；法國CAC指數報5,127點，升115點或2.31%。
●【疫後重生】亞洲多國搞「旅遊泡泡」救市，越抵玩泰請埋醫護。https://bit.ly/2UdCzWX
●新冠肺炎：
-傳酒店集團Banyan Tree擬裁減一成員工。
-日本4月消費支出減幅史上最大。
●新加坡金管局：銀行業海外流入存款急增，連升4個月。
-新加坡4月零售銷售按年跌40.5%，差過預期。
●IIF：新興市場貨幣貶值有助抵禦經濟放緩影響。
●果粉注意：晶片供應商暗示，iPhone今年無咁早出新機。
●全球重啟經濟排名榜！香港前列，台灣及越南最強。
●李若凡：避險降溫及IPO效應推動港匯轉強。
●新加坡金管局：銀行業海外流入存款急增，連升4個月。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！