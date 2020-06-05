【市後重點睇】人民幣高見7.0814　道期升360點

美匯指數企96.63，港匯處7.7501，離岸人民幣(CNH)高見7.0814，美元兌日圓處109.38，歐元漲至1.1349，英鎊升上1.2669。金價回落報1,708美元。布油升2%至40.83美元，紐油升1.5%處37.99美元。道指期貨上升360點。

●市後關注點

-20:30 美國5月非農業職位變幅；美國5月失業率；加拿大5月失業率

●新股專輯：京東通過在港第二上市聆訊。

●亞洲股市：日股全日升0.74%，本周漲逾4%。

●歐洲股市早段追隨亞股上揚，其中英國富時100指數報6,425點，升84點或1.33%；德國DAX指數報12,713點，升282點或2.27%；法國CAC指數報5,127點，升115點或2.31%。

●新冠肺炎：

-傳酒店集團Banyan Tree擬裁減一成員工。

-日本4月消費支出減幅史上最大。

●新加坡金管局：銀行業海外流入存款急增，連升4個月。

-新加坡4月零售銷售按年跌40.5%，差過預期。

●IIF：新興市場貨幣貶值有助抵禦經濟放緩影響。

●果粉注意：晶片供應商暗示，iPhone今年無咁早出新機。

●全球重啟經濟排名榜！香港前列，台灣及越南最強。

●李若凡：避險降溫及IPO效應推動港匯轉強。

●新加坡金管局：銀行業海外流入存款急增，連升4個月。

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