【fb直播】港股有望衝上25000關？
2020年06月05日 16:13
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港股連升5日，累升逾1,800點，下周衝上25,000關冇難度？恒指季檢變動下周一(8日)生效，金融股友邦(01299)和滙控(00005)獲提升比重，相反騰訊(00700)則被下調佔比，此舉會否左右港股走向？此外，港匯強勢，並曾觸及強方兌換保證7.75水平，對後市又有冇啟示？
有傳內地電子商貿企業京東會在下周展開招股，集資約30億美元，係時候做定功課抽唔抽好？而在憧憬中概股回歸下，港交所係咪可以繼續睇好？
騰訊總裁劉熾平減持60萬股，套現2.47億元，為今年內第3度減持騰訊，騰訊周五(5日)股價偏軟，負面因素反映未？最近跑贏大市的美團(03690)，周五(5日)亦見調整，唔通升勢要停一停？
內地大力搞「地攤經濟」，更形容為是中國生機，刺激五菱汽車(00305)連續3日抽升，這類地攤經濟股可以炒番轉？
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