富智康發盈警　料上半年虧損擴大

公司目前預期，2020年上半年將錄得綜合淨虧損，而該綜合淨虧損可能較2019年同期綜合淨虧損8,380萬美元為大。

上述事宜與多項因素有關，包括下列各項︰集團自2017年後期起所面對之富挑戰性境況仍持續至2020年；疫情全球大流行不單對全球供應鏈及消費者需求帶來不利影響，並且導致全球經濟整體放緩，在某種程度上皆因若干封鎖及限制措施。這進一步增加了手機市場產能過剩及業務競爭，並對集團價格和毛利率帶來下行壓力。

集團目前預期此等境況將於2020年餘下時間持續。目前預期截至4月底之毛損率約0.89%，2019年同期為毛損率0.4%；截至今年4月底營運開支約1.12億美元，2019年同期營運開支為1.32億美元；截至今年4月底之其他收入約7,870萬美元，2019年4月底其他收入為7,540萬美元。

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