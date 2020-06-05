恒隆集團及恒隆地產預告全年業績或虧損
2020年06月05日 16:54
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恒隆集團(00010)及恒隆地產(00101)聯合公布，疫情爆發已為集團投資物業組合的經營表現帶來很多不確定性。倘若經濟環境及租賃市場持續疲弱，集團於香港及中國內地的投資物業估值將可能下跌，而重估虧損將反映在集團2020年財務報表內。
鑑於上述情況，以及根據集團目前所得資料，董事局指，集團可能在2020年財務報表錄得股東應佔虧損。倘若蒙受虧損，該虧損乃主要來自投資物業的重估虧損。股東及潛在投資者於買賣集團股份時務請審慎行事。
儘管存在上述情況，由於未變現重估虧損乃屬非現金性質，而且集團持有之投資物業乃屬長期投資項目以賺取穩定及經常性收入，故此對集團之營運現金流及股息派發能力將不會受到重大影響，集團整體財務及業務狀況仍然維持穩健。
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