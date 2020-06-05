新盤動向：意堤增設從價印花稅現金優惠
2020年06月05日 16:59
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陳秀珍
香港興業國際(00480)銷售及市務助理總經理陳秀珍表示，配合旗下愉景灣意堤現樓發售，剛更新價單及招標文件，增加從價印花稅現金優惠及家具禮券兩項優惠，所有選擇60天成交付款方法客人，視乎成交金額，可獲代繳金額上限為樓價3.75%及4.25%的從價印花稅現金優惠，另購買指定單位可獲贈價值6.8萬或8.8萬元家具禮券優惠，名額28個。
另據一手住宅物業成交資訊網，剛更新的第2D號價單有10伙減價，分布於第5座的B及C室，減幅約4.9%至5%。以5座15樓B室為例，實用面積551方呎，價單售價由885.8萬元，下調約5%至841.8萬元，呎價15,278元。若連同新增的3.75%從價印花稅現金優惠，以及價值6.8萬元的家具禮卷，變相減價接近一成。
陳秀珍指出，意堤目前已售出89個單位，套現約11.5億元。
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