新盤動向：意堤增設從價印花稅現金優惠

另據一手住宅物業成交資訊網，剛更新的第2D號價單有10伙減價，分布於第5座的B及C室，減幅約4.9%至5%。以5座15樓B室為例，實用面積551方呎，價單售價由885.8萬元，下調約5%至841.8萬元，呎價15,278元。若連同新增的3.75%從價印花稅現金優惠，以及價值6.8萬元的家具禮卷，變相減價接近一成。

陳秀珍指出，意堤目前已售出89個單位，套現約11.5億元。

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