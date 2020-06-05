【中環剝花生】拆解科網股飆升背後原因！

「港版國安法」令中美展隔空罵戰！壞消息接連出現，港股「六窮月」卻偏偏彈得起，其中升市火車頭非科網股莫屬，且愈升愈有，呢論升浪將持續幾耐？投資者在這個環境下，要點執生？

今集《中環剝花生》搵嚟國農證券董事總經理林家亨，以及中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦同大家傾傾！歡迎各位加入討論及發問，詳情請click入以下連結度睇啦！

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626