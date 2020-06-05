【中環剝花生】拆解科網股飆升背後原因！
2020年06月05日 17:01
東網電視更多新聞短片
「港版國安法」令中美展隔空罵戰！壞消息接連出現，港股「六窮月」卻偏偏彈得起，其中升市火車頭非科網股莫屬，且愈升愈有，呢論升浪將持續幾耐？投資者在這個環境下，要點執生？
今集《中環剝花生》搵嚟國農證券董事總經理林家亨，以及中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦同大家傾傾！歡迎各位加入討論及發問，詳情請click入以下連結度睇啦！
1. ontv東網電視直播網站： http://tv.on.cc/live
2.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁： https://www.facebook.com/onccnews/
3.《東網Money 18》facebook專頁： https://www.facebook.com/money18
4.ontv東網電視財經新聞：http://bit.ly/1X5jhMY
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！