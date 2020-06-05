海航旗下凱撒旅業還債現困難　涉5.92億人幣

公司解釋，受新冠肺炎疫情影響，公司主營的境外旅遊和配餐業務受到全面影響，嚴重影響了現金流入，導致全額兌付「17凱撒03」回售本金存在重大不確定性。

為保障債券持有人利益，公司擬於今年6月16日兌付本次債券回隻金額的40%，餘額至本年11月30日一次性還本付息，延長期間的利息按8.5厘計算。另外，為提高持有人繼續持有本期債券的收益，公司提高該債券的票面利率，自6月16日後調整為8.5厘。持有人會議擬於6月11日投票表決。

根據資料，該債券於2017年6月16日發行，為一隻5年期本金額7億元人民幣債券，票面利率為7.2厘。債券於2022年到期，但予持有人權利，可選擇於今年6月16日向發行人回售債券。於截止日5月7日，已登記回售的持有人涉及金額約5.92億元。

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