煤氣：料今年內地售氣量升4%　明年回復雙位數增長

黃維義表示，隨着經濟回復正常，當局應該會容許公司取消一些給予工商客戶的優惠，而且上游燃氣供應商亦提供了一些減價，因此預計今年內地燃氣銷售單位毛利會維持在每立方米約0.6元人民幣、與去年相若的水平。

他預料煤氣今年內地售氣量仍有4%增長，2021年能回復雙位數增長。接駁費方面，儘管今年餘下日子難以完全追回早前因為疫情而落後的工程進度，民房施工量今年會跌10%以上，但由於國內城鎮化每年增加1個百分點，因此相信之後也會賺回來。

內地去年12月初成立國家油氣管網公司，黃維義表示，把「三桶油」的管道資產整合至管網公司是工作繁多的大工程，「最新消息話9月份依間公司應該可以營運，但(管網屆時)係咪真係可以完全開放，我哋仲未知道」，但如果開放有利公司拓闊氣源，而且亞太區液化天然氣(LNG)3至5年內都會供過於求，價格自然會向下。

煤氣常務董事陳永堅稱，煤氣旗下易高在江蘇省張家港市之非食用生物油脂加工生產氫化植物油(HVO)項目將於7、8月投產。HVO乃利用榨取棕櫚油時所產生的廢棄物改造而成，一年生產約25萬噸，「每噸價錢都超過千幾蚊美金」，可望為集團帶來「比較可觀」的額外盈利貢獻。他又強調，HVO並非能源燃料，而是添加後令燃料燃燒得更潔淨，因此其售價不受國際油價波動影響。

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