新股專輯：京東在港第二上市　券商預千三億孖展備戰

在美國上市的中國電子商貿平台京東(美股：JD)，正式啟動在港第二上市計劃。綜合8間券商數據，合共為京東預留1,360億元作孖展認購。

投資者追棒京東，部分券商已獲客戶預訂京東孖展，輝立預訂金額達44億元，時富則有2億元。信誠證券聯席董事張智威透露，已有客戶預留孖展，惟尚未統計金額。

輝立推出預訂孖展優惠，借9成孖展息率為1.78厘；借9成半孖展息率則為2.28厘。若由招股日起認購，借9成及9成半孖展息率分別為1.98%及2.68%。

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