加強回歸！上交所科創板加速為紅籌「回A」開路
2020年06月05日 18:17
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(中新社圖片)
上海證券交易所公布，經中國證監會批准，就紅籌企業申報上海科創板發行上市事項作出通知，以解決紅籌企業回歸科創板過程的四大問題，包括對賭協議處理、股本總額計算、營業收入快速增長認定、退市指標適用等事項，做出針對安排，進一步加強為中概股回歸A股的包容程度。
紅籌企業即在境外註冊，但主要經營活動在內地的企業。華潤集團旗下半導體投資營運平台華潤微電子(688396.SH)，在今年2月或登陸科創板進行首次公開發行(IPO)，成為科創板首隻紅籌股。不過，在境外已上市的首隻紅籌股「回A」卻「只聞樓梯響」，近日中芯國際(00981)有關科創板上市的申請，已獲上交所受理及問詢，有望快速闖關。
事實上，中國證監會早於4月底出手，降低已在境外上市的紅籌企業上市門檻，其中一項上市標準改為市值至少為200億元人民幣，同時需符合科技創新能力較強，在業界競爭中處於相對優勢地位等條件。
上交所亦指，是次通知的發布與中證監上述新規相連，進一步完善紅籌企業回歸境內上市直接相關的配套制度，打通紅籌企業境內發行上市「最後一公里」。
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