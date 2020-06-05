加強回歸！上交所科創板加速為紅籌「回A」開路

上海證券交易所公布，經中國證監會批准，就紅籌企業申報上海科創板發行上市事項作出通知，以解決紅籌企業回歸科創板過程的四大問題，包括對賭協議處理、股本總額計算、營業收入快速增長認定、退市指標適用等事項，做出針對安排，進一步加強為中概股回歸A股的包容程度。

事實上，中國證監會早於4月底出手，降低已在境外上市的紅籌企業上市門檻，其中一項上市標準改為市值至少為200億元人民幣，同時需符合科技創新能力較強，在業界競爭中處於相對優勢地位等條件。

上交所亦指，是次通知的發布與中證監上述新規相連，進一步完善紅籌企業回歸境內上市直接相關的配套制度，打通紅籌企業境內發行上市「最後一公里」。

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