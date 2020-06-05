吉汽5月總銷量按年升兩成 全年暫達標30%
2020年06月05日 18:23
東網電視更多新聞短片
(中新社圖片)
吉利汽車(00175)公布，5月總銷量(包含集團擁有50%權益之合資公司所銷售領克品牌汽車的銷量)為108,822部，按年及按月分別增長約20%及約3%。
集團於5月之出口量按年減少約44%至3,099部。期內，集團於中國市場之總銷量為105,723部，較去年同期增長約25%。今年首5個月總銷量為420,317部，較去年同期減少約25%，並達到集團2020年全年銷量目標141萬部之30%。5月份，轎車、運動型多用途車及多用途汽車的總銷量分別為42,994部、63,602部及2,226部。
同期，集團領克品牌汽車的總銷量為12,950部，按年增長41%，並達到過去6個月以來的最高月銷量水平。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！