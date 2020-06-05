吉汽5月總銷量按年升兩成　全年暫達標30%

集團於5月之出口量按年減少約44%至3,099部。期內，集團於中國市場之總銷量為105,723部，較去年同期增長約25%。今年首5個月總銷量為420,317部，較去年同期減少約25%，並達到集團2020年全年銷量目標141萬部之30%。5月份，轎車、運動型多用途車及多用途汽車的總銷量分別為42,994部、63,602部及2,226部。

同期，集團領克品牌汽車的總銷量為12,950部，按年增長41%，並達到過去6個月以來的最高月銷量水平。

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