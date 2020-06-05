【旅業蕭條】香格里拉發盈警　料6個月虧損

集團表示，尤其在2020年3月及4月份，集團實際應佔收入對比2019年每月平均實際應佔收入減少接近80%。在此期間，由於新冠肺炎疫情影響而引致之旅遊限制、減少社交接觸措施以及政府行動，對集團酒店物業經營均造成重大打擊。

集團於2020年2月在中國的營運成本降低了大約50%。在3月及4月份，集團能將類似的成本削減措施擴展至其他地區。此外，集團的員工、管理層及董事已參與了多項自願性成本削減措施，其中包括無薪假期、薪酬削減及費用削減，削減措施將維持一段時間。儘管該等措施有助減輕新冠肺炎疫情所帶來之影響，但本地及環球經濟活動放緩的嚴重程度(尤其在旅遊及酒店業)，使任何可持續復甦的時間表及程度變得不確定。倘若新冠肺炎疫情於年內的剩餘時間持續嚴重地影響集團運作，全年業績亦可能會錄得虧損。

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