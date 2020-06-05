沙田工業地今起招標 下限估值23.5億元

沙田松頭下路與桂地街交界工業用地今日(5日)招標，截標日期為7月3日，普縉集團執行董事及企業發展部總監(估值及物業管理)張聖典預計，該項目每方呎樓面地價約2,500元。以總樓面938,541方呎計算，估值約23.5億元，為市場下限價。

張聖典表示，該地皮鄰近火炭地鐵站，地皮可作工業、倉庫及附屬辦公室、直接支援工業營運的辦公室、資訊科技及電訊業、研究所、設計及發展中心、影音錄製室、媒體設計及媒體製作、實驗室、檢查及測試中心等多項用途。

中標財團將來要按照賣地條款興建公眾停車場，提供305車位，相關面積將納入總樓面內，項目須於2026年3月31日前完成，而是次發展項目可分拆出售，但公眾停車場部分則要整個出售。

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