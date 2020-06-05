聯泰發盈警　部分逾期應收貿易帳款料未能收回

此外，集團積極調整業務策略，探索為菲律賓政府製造保護衣及外科口罩等個人保護裝備的機遇。為充分利用其產能，集團計劃將個人保護裝備生產線進一步拓展至集團旗下位於東南亞其他地區的工廠，目標客戶包括但不限於當地政府、醫院、零售顧客及其他需要個人保護裝備的團體。由於上述商機的商業條款尚未落實，故上述商機未必一定實現。

再者，集團積極地採取措施，與一間技術公司合作，把握發展蓬勃的運動服市場。該技術公司有潛力製造性價比更佳的運動服。集團相信，有關合作將提升其於運動服行業中的競爭力。

新冠肺炎引發前所未有的大流行疫病，持續為集團的業務帶來挑戰。基於集團截至今年4月30日止4個月的未經審核合併管理帳目及當前可獲得的其他資料的初步評估，期內錄得虧損約1,070萬美元，而去年同期錄得利潤約180萬美元，主要受疫情爆發影響。前公告披露(其中包括)中國及菲律賓的措施對集團工廠的生產進度以至在中國及菲律賓的相應訂單分配產生了不利影響。此外，由於美國、歐洲和英國市道低迷，成衣及服飾配件的銷量有所下降，以致集團被客戶推遲或取消訂單。儘管多國就疫採取的限制措施已逐步解除，惟目前全面恢復正常運作水平未必可行，市況很可能仍不確定。

集團又預期，公司未必能向部分受疫情不利影響的美國及英國客戶收回所有逾期應收貿易帳款，並可能按照香港財務報告準則9確認應收貿易帳款及其他應收款項的減值。作為成本減省措施之一，公司全體執行董事已同意於5至7月減薪50%，且視乎情況，有關減薪安排可能延續至年底。公司亦已對其員工實行了減薪。

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