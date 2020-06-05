德勤劈炮潮未完　逾5個半月累辭或退任58企核數師

NOMAD TECHNOLOGIES公布，德勤已辭任核數師，自2020年6月5日起生效。德勤於辭任函中表明，作為其正常程序之一部分，包括每年審議其是否將繼續為其核數客戶提供服務，經考慮包括與核數有關之專業風險、核數費用水平，以及其於目前工作流程下可動用之內部資源等因素後，決定辭任核數師。

董事會已議決，委聘任中審眾環作為新任核數師，自2020年6月5日起生效，以填補德勤辭任後的臨時空缺，任期直至本公司下屆股東周年大會結束為止。

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