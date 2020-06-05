德勤劈炮潮未完 逾5個半月累辭或退任58企核數師
2020年06月05日 18:54
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德勤‧關黃陳方會計師行(德勤)再離任上市公司核數師！計及NOMAD TECHNOLOGIES(08645)，德勤在過去逾5個半月已公布辭任及退任58家香港上市公司核數師職務。
NOMAD TECHNOLOGIES公布，德勤已辭任核數師，自2020年6月5日起生效。德勤於辭任函中表明，作為其正常程序之一部分，包括每年審議其是否將繼續為其核數客戶提供服務，經考慮包括與核數有關之專業風險、核數費用水平，以及其於目前工作流程下可動用之內部資源等因素後，決定辭任核數師。
董事會已議決，委聘任中審眾環作為新任核數師，自2020年6月5日起生效，以填補德勤辭任後的臨時空缺，任期直至本公司下屆股東周年大會結束為止。
據東網統計，自去年12月中至今，德勤辭任或退任核數師的上市公司至少58家，包括於去年12月16日辭去黎智英旗下壹傳媒(00282)核數師，原因涉及壹傳媒截至今年3月底止財政年度之審核費用水平及審計相關的專業風險。
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