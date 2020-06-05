【零售浩劫】美時尚品牌GAP上季勁蝕72億　破紀錄

外國傳媒報道，由於關閉了大約90%門市，美國時尚品牌GAP於2020財年首季淨虧損達9.32億美元(約72億港元)，創下成立51年的新紀錄。相比之下，去年同期錄得淨利潤2.27億美元。

GAP行政總裁Sonia Syngal表示，首財季銷售額下降了43%。

GAP公司帳面上的現金約有一半來自信貸的5億美元，使債務額增加了18%。另外，GAP在疫情期間未支付多家門市的租金，也引來美國最大商場地主西蒙地產(Simon Property)提出訴訟，要求應付超過6,590萬美元租金和其他費用。

截至2019年底，該公司在北美擁有2,600多家門市，在全球擁有3,700家門市。

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