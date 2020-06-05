人口危機惡化！日本自然人口減逾50萬　史上首見

正當市場關注新冠肺炎疫情及經濟重啟消息之際，人口危機升溫！外國傳媒報道，日本政府周五(5日)公布2019年人口動態統計，死亡人數減去出生人數的自然人口減少數目首度超過50萬人，生育率連續4年下滑，出生人數再創新低。

數據顯示，代表估計每名女性一生當中生育子女總數的綜合生育率為1.36，較2018年下滑0.06個百分點，是連續4年下滑，要達成日本政府希望能在2025年度提升到1.8的目標恐更困難。

再者，2018年結婚人數較2017年減少3.4%，是二次大戰以來新低，可能因而造成2019年出生率低企。

日本2019年出生人數為86.52萬人，較2018年減少5.3萬人，連續4年創新低；死亡人數是二次大戰後最多的138.1萬人，較2018年增加1.86萬人。回看日本是2005年首度出現人口自然減少，減幅在2007年以後每年擴大。

日本人遲婚的情況亦嚴重，男性初婚年齡為31.2歲、女性初婚年齡29.6歲，雙雙創歷年新高紀錄。

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