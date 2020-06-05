新盤UPDATES：發展商加速去貨　減價及增優惠吸客

樓市走勢未明朗，部分發展商為加速去貨，不惜減價及增加優惠吸客。不過，大額物業承接力仍不俗，多區豪宅盤續錄大額交投。

●意堤增設從價印花稅現金優惠

另據一手住宅物業成交資訊網，剛更新的第2D號價單有10伙減價，分布於第5座的B及C室，減幅約4.9%至5%。以5座15樓B室為例，實用面積551方呎，價單售價由885.8萬元，下調約5%至841.8萬元，呎價15,278元。若連同新增的3.75%從價印花稅現金優惠，以及價值6.8萬元的家具禮卷，變相減價接近一成。

陳秀珍指出，意堤目前已售出89個單位，套現約11.5億元。

●九龍塘喇沙滙再減價半成 累劈最多逾22%

九龍塘喇沙滙再度減價約5%，其中2及3樓A2單位，實用面積5,295方呎，價單售價由逾2.18億元減至逾2.08億元，呎價由41,352下調至39,285元，該單位自2015年10月首度推出以來，已多度調升或調低售價，最高叫價曾為2.68億元，若與此高位比較，累積減幅逾22%。

●【多圖】迎海．星灣御全新地下花園複式示範單位曝光

單位間隔三房連雙套房設計，主人套房更特別引入私人小偏廳，提升私隱度，全屋附設裝修及家具。

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，馬鞍山迎海系列於不足1個月，售出10伙特色大宅，套現逾3.5億港元，料稍後會續錄成交。因應市場對連裝修單位需求大，項目全新地下複式連花園示範單位，耗資約800萬元裝修，即日起接受預約參觀，料快將推出招標銷售安排。

他透露，由公司負責銷售的屯門青山公路青山灣段項目1期帝御‧金灣，受早前疫情影響，預計最快下半年可開售。元朗唐人新村洋房項目，亦最快第3季發售。而同系剛入紙申請預售的啟德項目第1期，有機會明年上半年登場。

●屯門琨崙獨立屋連雙車位售6332萬元

華懋集團旗下屯門琨崙，剛售出海翡翠獨立屋9，實用面積2,788方呎，花園面積1,546方呎，平台618方呎，連兩個車位成交價6,332萬元，呎價22,712元，買家可享首50個月免息按揭貸款。

●嘉匯特色戶獲6,450萬元承接

●傲玟低層園景戶呎售3.11萬元

高銀集團旗下何文田傲玟，剛售出第1座3樓A室三房單位，實用面積1,445方呎，售價4,493.95萬元，實用面積呎價31,100元，買家選用即供90天的付款計劃。

●半山捌號連錄兩宗交易再未有進展

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