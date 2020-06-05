樓價UPDATES：二手劈價不斷　個別減幅逾一成

經濟不穩，樓市去向未明，近日市場出現多宗減價成交個案，個別減幅超過一成。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●北角百福花園百祥閣中層F室，實用面積547方呎，兩房間隔，原叫價780萬港元，放盤1個月減價80萬元或10.3%，以700萬元沽出，實用呎價12,797元。

●跑馬地比華利山A座中層1室，實用面積1,654方呎，四房連套房間隔，原業主叫價5,300萬元，議價後減價400萬元或約7.5%，以4,900萬元連車位沽出，實用呎價29,625元。

●鴨脷洲海怡半島26座低層A室，實用面積519方呎，兩房間隔，每月叫租約1.8萬元，放租兩星期減租1,000元，以1.7萬元租出，實用呎租約32.8元。

●鰂魚涌太古城泰山閣連平台單位，實用面積689方呎，三房間隔，成交月租2.3萬元，實用呎租33.4元。

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九龍區

●長沙灣碧海藍天5座中層H室，實用面積581方呎，三房間隔，最初開價1,100萬元，累減48萬元，以1,052萬元沽出，實用呎價18.107元。

●長沙灣宇晴軒1座高層C及D室相鄰特色單位，實用面積1,056方呎，三房間隔，成交價1,850萬元，實用呎價17,519元。

●紅磡黃埔花園2期13座中層A室，實用面積389方呎，兩房間隔，以733萬元成交，實用呎價18,843元。屋苑現時有約有280個放盤提供，最低入場價約680萬元起。

●荔枝角美孚新邨本月暫錄3宗成交，實用呎價14,222元，其中6期蘭秀道23號中層C室，實用面積709方呎，三房間隔，由遺產承辦人放售，原開價1,028萬元，降價73萬元，以955萬元易手，實用呎價13,470元。

●奧運站海桃灣1座中層C室，實用面積504方呎，兩房間隔，每月叫租約2.4萬元，放租約3個月，減租2,000元或約8.3%，以2.2萬元租出，實用呎租43.7元。

●奧運站凱帆軒2座中層E室，實用面積459方呎，兩房間隔，成交價780萬元，實用呎價16,993元。

●將軍澳新都城2期9座中層E室，實用面積538方呎，三房連套房間隔，以800萬元易手，實用呎價14,870元。原業主於2017年以700萬元入市，持貨3年帳面獲利100萬元。

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新界區

●東涌映灣園9座低層B室，實用面積748方呎，三房連套房間隔，叫價約830萬元，減至785萬元成交，實用呎價10,495元。原業主於2011年6月以約448萬元購入物業，是次轉手帳面獲利約337萬元，升值約75.2%。

●馬鞍山居屋福安花園2座高層H室，實用面積431方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價460萬元，減價至430萬元成交，實用呎價9,977元。

●屯門卓爾居5座低層F室，實用面積709方呎，三房套房間隔，叫價958萬元，減價50萬元，以908萬元易手，實用呎價12,807元。

●粉嶺囍逸1座中層B室，實用面積503方呎，兩房間隔，以703萬元易手，實用呎價13,976元。原業主於2016年6月以547萬元買入單位，持貨4年帳面獲利156萬元。

●大埔新峰花園22座高層C室，實用面積478方呎，兩房間隔，以648萬元沽出，實用呎價13,556元。原業主於2017年6月購入上址，持貨3年辣招鬆綁轉售，帳面獲利28萬元。

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