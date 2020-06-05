【出乎意料】美國5月失業率回落至13.3%　道期抽升600點

新冠肺炎疫情對美國就業市場的衝擊開始減退，5月份失業率由4月的14.7%，回落至13.3%，遠低過原先預期升至19.1%，期內非農業職位增加250.9萬個，市場原本估計銳減750萬個，亦遠低過4月的2,068.7萬個減幅。有經濟師認為，隨着經濟活動恢復，企業重新招聘，相信失業率經已見頂。

數據公布後，道指期貨抽升逾600點，至26,880點。

不過，美國市場復甦路途漫長，主要是當地企業破產個案繼續飆升。據法律服務機機Epiq Global統計顯示，美國法院5月份錄得722家企業的破產保護申請，按年大增48%，按月亦升28%。上月不少美國知名企業包括兩家百貨企業J.C. Penney和Neiman Marcus，以及服裝品牌J Crew先後申請破產保護，而重組過程往往涉及裁減大量人手。

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