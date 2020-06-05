【零售浩劫】Wanko、Colourmix母企發盈警

倘若不包括上述非現金減值及撥備，則預期將會錄得虧損約1.85億至2.1億元，主因是香港消費市場氣氛低迷，零售市道持續疲弱，自2019年中起發生社會事件，尤其於今年1月起爆發新型冠狀病毒疫情影響世界各地經濟，零售業首當其衝，導致集團化妝品及時裝分類之銷售額均下跌。

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