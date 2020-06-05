【零售浩劫】Wanko、Colourmix母企發盈警
2020年06月05日 21:00
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主要從事製造及銷售女士時裝Wanko及銷售化妝品Colourmix的威高國際(01173)發盈警，預期截至今年3月31日止年度將錄得虧損約2.3億至3億港元，2019年同期則虧損約7,900萬元。今次虧損包括使用權資產以及產業、廠房及設備之一次性減值虧損，存貨及其他相關撥備，以及投資物業公平價值下降合共約4,500萬至9,000萬元。
倘若不包括上述非現金減值及撥備，則預期將會錄得虧損約1.85億至2.1億元，主因是香港消費市場氣氛低迷，零售市道持續疲弱，自2019年中起發生社會事件，尤其於今年1月起爆發新型冠狀病毒疫情影響世界各地經濟，零售業首當其衝，導致集團化妝品及時裝分類之銷售額均下跌。
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