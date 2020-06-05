中央出資！內地研打救中小銀行 擬撥款2千億人幣

財經媒體彭博報道，中國監管部門正實質性推動化解中小銀行風險，據悉目前正考慮用政府債務發行所籌集的資金，助其走出困境。

消息人士稱，中國考慮將今年政府債務發行籌集的資金中大約2,000億元人民幣(下同)，用於幫助化解中小銀行風險，並稱用於化解中小銀行風險的資金原則上是中央籌資，不會通過發行地方債籌集。

消息又指，具體如何救助等方案仍在商討細化中，尚未最終確定。

為幫助中國經濟走出疫情帶來的衰退陰霾，中國人民銀行(即中國央行)正試圖降低實體經濟融資成本，以刺激需求，並創設普惠小微企業貸款延期支持工具，但此亦令銀行業盈利受到衝擊，不良貸款壓力驟然上升，資產質量受到進一步擠壓，中小銀行壓力尤甚。

人民銀行副行長潘功勝本周就指出，在經濟下行壓力比較大的情況下，銀行的信貸資產質量受到影響也是必然的。他表示「要求在今年未來的3個季度商業銀行需要加大撥備提取。為防止今年、明年甚至後年信貸資產質量下降，我們要做好準備。」

2020年中國政府計劃將赤字率從2.8%提高至3.6%以上，意味着國債和地方政府一般債券合計至少3.76萬億元，同時發行抗疫特別國債1萬億元。

中國曾經在上世紀90年代末期，由財政部發行2,700億元特別國債補充國有獨資商業銀行的資本金，在亞洲金融危機背景下，該發行意在提高銀行風險處置能力，防範系統性金融風險。

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