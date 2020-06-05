市場樂觀！經濟重啟就業增加 美債息距1厘僅一步之遙

美國就業恢復速度讓市場大感意外，5月份失業率回落至13.3%，遠低過原先預期升至19.1%；期內非農業職位增加250.9萬個，亦有別於市場原本估計銳減750萬個。

受數據帶動，反映美國經濟走向的美國10年期國債孳息率飆升至最高0.954厘，距1厘僅一步之遙。由於目前聯邦基金利率是0至0.25厘，若10年期債息一直保持現水平，意味市場看好經濟復甦。

Wells Fargo Securities表示，由於全球經濟顯示出更多復甦迹象，未來幾個月10年期美國國債孳息率將攀升至1厘以上，到今年底可能會最高達到1.5厘。

Mike Schumacher等策略師在6月4日的一份報告中寫道，未來幾個月美國政府更多的債券發行及聯儲局買債量減少，也將幫助推高孳息率，並延長近期債息曲線變陡的趨勢(即長債息與短債息差距擴闊)。他們的目標是到年底2年期與10年期孳息率之差擴大到0.75厘。

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