【全球救市】歐盟今次齊心　料7月通過豪擲6.6萬億元

財經媒體彭博報道，歐盟經濟事務專員Paolo Gentiloni表示，儘管一直有反對意見，但歐盟成員國仍有望於7月，就旨在幫助區內各經濟體從新冠疫情引發的衰退中復甦的規模7,500億歐元(約6.6萬億港元)的一籃子刺激計劃達成協議。

各成員國領導人很快將開始就這份由歐盟委員會提出的計劃進行辯論。計劃中5,000億歐元將以救助金形式發放給成員國，另外2,500億歐元將以貸款形式提供給這些國家。該計劃需要得到歐盟各國政府的支持，所需資金將以聯合債券發行的方式籌集，而這樣的債券發行將意味歐盟朝着更緊密的金融一體化又邁出了重要一步。

Gentiloni說：「我認為歐洲理事會在7月份就此計劃達成一致是有可能的。」他同時表示，德國將從7月1日起擔任歐盟輪值主席國，那將有助於各國就此計劃達成一致。

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