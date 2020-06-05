港版國安法：市民兩周賣樓移民最少10宗　個別擴大減幅求沽

「港版國安法」草案推出約兩周，市場賣樓移民個案至少達10宗。當中馬鞍山天宇海三房海景戶，原業主準備移居外地，辣招鬆綁後即減價沽貨，以1,200萬元售出單位。

近日為了移民而沽貨的個案，涉及的樓價在580多萬至1,900萬元不等。中原胡耀祖表示，上址為1B座中層B室，實用面積797方呎，叫價1,238萬元，放盤僅數天，減價38萬元後易手，呎價15,056元，屬市價。據了解，原業主持貨僅約3年，現沽貨帳面獲利約132萬元，單位升值約12.4%。

何文田一帶傳統豪宅屋苑，近日亦連錄同類沽貨個案。美聯鄭桂鈺稱，該區巴富花園嘉富閣一個中高層戶，實用面積994方呎，原業主為子女未來升學打算，決定移居加拿大，故減價100萬元，以1,900萬元售出單位，呎價約19,115元。

她續稱，同區御龍居2座高層單位，實用面積564方呎，兩房間隔，原先以950萬元放盤，劈至900萬元獲承接，呎價15,957元。原業主為退休人士，亦打算日後移居加國，所以決定沽貨離場。

涉及套現移民的放盤量近日增多，個別更大幅減價。美聯陳維進指，黃大仙現崇山2座低層三房戶，向為長線投資物業，實用面積約700方呎，早前曾開價2,100萬元。業主有意移居外地，即劈價250萬元，最新叫價1,850萬元，呎價26,429元。

此外，即使部分海外業主，近日都加快賣樓步伐。市場消息透露，鰂魚涌康怡花園E座一個低層單位，實用面積685方呎，原業主早年已移民外地，約半年前開價1,280萬元放售單位。受近日市場氣氛影響，加快出貨，減價約95萬元，終以1,185萬元轉手，呎價約17,299元。

有心急投資者「有租唔收」，寧願蝕讓出貨。中原陳昌如透露，西營盤眀徳山高層A室兩房戶，實用面積505方呎，向為收租物業。叫價1,530萬元放盤約半年，近日終以1,475萬元售，呎價約29,208元，低市價3%至5%。原業主持貨4年，物業帳面貶值約2%。他續稱，樓市辣招稅限制下，市民難以換樓，所以政府應考慮撤辣。

【車位】

另外，市場亦不乏蝕讓及「縮沙」個案。美聯李錦榮透露，有業主見區內市況轉弱，早前已連沽兩個東涌東環住宅單位，近日再減價40萬元，以110萬元賣出同屋苑車位，屬近月最低價。該項目購入約3年，帳面貶值約22萬元。

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