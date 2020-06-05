夜市UPDATES：美股道指仍升700點　港股夜期觸二萬五

美國5月非農就業數據表明早前分析師的預測過於悲觀，美股估值正快速收復，道指目前報26,986點，升704點或2.68%；標指報3,180點，升68點或2.2%；納指報9,772點，升157點或1.63%。

受外圍股市帶動，港股期指夜市抽高至觸及25,000點，現報24,925點，升228點，高水155點。

儘管美國許多大城市的抗議活動與動亂仍在持續，但市場對企業活動恢復、全球出台更多刺激措施仍抱有樂觀預期。歐洲股市集體上漲，英股升2%；德股升3.14%；法股升3.51%。

由於風險偏好升溫，資金從美元資產中流出，使得美匯指數遭遇持續拋售，低至96.44。紐約期金跌至1,700美元樓下，目前報每安士1,683美元，挫2.57%。

【21:30】美國就業數據遠好過預期，加上經濟活動重啟，以及各地政府和央行的振興經濟措施，美股周五(5日)早段繼續做好。道指大幅高開749點，報27,031點，納指漲98點至9,714點。

航空股繼續做好，達美航空股價升14.42%至37.05美元，美國航空亦升漲29.25%至21.61美元。

消息指，全球奢侈品集團LVMH不再尋求重新談判收購美國珠寶商Tiffany的條款，Tiffany股價早段漲8.05%至123.75美元。

最新業績方面，疫情導致店舖暫停營業，服裝品牌Gap截至5月2日止首季度勁蝕9.32億美元，收入大跌43%至21.1億美元，兩個數字均遜預期，行政總裁Sonia Syngal透露5月份銷售持續下跌，但網購收入則增長逾100%。Gap股價早段報12.51美元，升3.05%。

通訊平台Slack首季收入大升50%至2.017億美元，高過預期的1.87億美元，扣除部分項目後每股虧損2美仙，少過預期的6美仙，亦好過預期。不過，Slack撤回全年客戶付費收入預測，令外界擔心其於在家工作趨勢中的得益並未如想像中大，拖累股價早段急瀉17.76%至31.2美元。

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