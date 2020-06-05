明寸「股神」！特朗普：投資者本該繼續持有航空股
2020年06月05日 23:15
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「股神」巴菲特(Getty Images圖片)
外國傳媒報道，美國總統特朗普繼續發揮其「寸王」本色，表示投資者本該繼續持有航空公司股票。
其言論明顯暗示「股神」巴菲特。巴菲特在5月時透露，已清倉美國4大航空公司——美國航空、達美航空、美國西南航空，以及聯合航空的全部股份。回看巴郡於去年12月所持4大航空股的價值超過40億美元(約312億港元)。他說：「在評估航空公司股票時，犯了一個可以理解的錯誤(understandable mistake)，並指不知道從現在起3至4年後，航空需求是否能會恢復至去年的水平。」由於未來前景模糊，尤其是旅遊、航空、郵輪、酒店行業的影響巨大，他提醒現在要購買航空公司股票風險更大。
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