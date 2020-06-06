東方日報B1：京東下周一招股　入場費$11918

京東每份美國預託證券(ADS)相當於2股港股，若以京東周四ADS收市價56.52美元計，每股招股價存逾7%溢價。京東ADS周五早段曾漲4.95%，報59.32美元，再創盤中新高。

該公司周五開始接受國際投資者認購，國際配售暫定下周三截止認購。其今次在港發行約1.33億股，發行規模佔擴大後股本4.3%，集資最多313.88億元。當中5%作本港公開發售，預期6月18日掛牌，「食正」創立廿二周年及年度最大促銷活動「京東618」，事成後將成為本港第四隻同股不同權(WVR)股份。

值得留意的是，本港現行WVR制度下，在港第一上市的公司只允許個人股東1股最多10票。但據《上市規則》，只要第二上市的大中華發行人於第一上市地的合規紀錄良好及合乎上市時市值至少400億元，或上市時市值100億元及近一個財年收入10億元或以上，便能獲豁免。因美國無WVR限制，京東能保持以「1股20票」上市。

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