東方日報B1：京東下周一招股 入場費$11918
2020年06月06日 00:14
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中概股加速回流香港。
在港作第二上市的中國電子商貿平台京東(09618)，將於下周一起在港招股，至下周四「截飛」。招股價上限為236元，每手50股，入場費11,918.91元，集資最多313.88億元。為迎接這隻焦點新股，8間券商合共為其預留1,360億元孖展額度備戰。
京東每份美國預託證券(ADS)相當於2股港股，若以京東周四ADS收市價56.52美元計，每股招股價存逾7%溢價。京東ADS周五早段曾漲4.95%，報59.32美元，再創盤中新高。
該公司周五開始接受國際投資者認購，國際配售暫定下周三截止認購。其今次在港發行約1.33億股，發行規模佔擴大後股本4.3%，集資最多313.88億元。當中5%作本港公開發售，預期6月18日掛牌，「食正」創立廿二周年及年度最大促銷活動「京東618」，事成後將成為本港第四隻同股不同權(WVR)股份。
據上載於美國證交會(SEC)的初步招股書，騰訊(00700)及美國零售巨頭沃爾瑪(美股: WMT)分別持有京東17.8%及9.8%股份。雖然創辦人劉強東只持有15.1%股份，但由於其持有逾4.21億股B類1股換20票投票權的特權股股份，實際投票權達78.4%。上述三者均受制於90日禁售期，期內不能出售或轉讓任何ADS。
值得留意的是，本港現行WVR制度下，在港第一上市的公司只允許個人股東1股最多10票。但據《上市規則》，只要第二上市的大中華發行人於第一上市地的合規紀錄良好及合乎上市時市值至少400億元，或上市時市值100億元及近一個財年收入10億元或以上，便能獲豁免。因美國無WVR限制，京東能保持以「1股20票」上市。
券商亦預留孖展額度吸客，耀才證券(01428)預留300億元，輝立預留250億元，大華繼顯及富途各預留200億元，信誠及英皇各預留150億元。其中，輝立已獲客戶預先認購共44億元，時富則有2億元。
信誠證券聯席董事張智威稱，京東和阿里巴巴(09988)的值博率相若，投資者可根據京東招股價與美股價格之間存有多少折讓而進行部署。因騰訊持有京東股份，料可炒上。
另外，預計下周四掛牌的網易(09999)，市傳將以123元定價。事實上，中概股回歸消息不斷。在美國上市的內地電子商貿平台拼多多(美股：PDD)再傳出來港第二上市。內媒指拼多多預期本月底通過聆訊，7月中上旬正式掛牌；惟該公司再度否認第二上市傳聞，稱「暫無任何二次上市計劃」。
港交所(00388)行政總裁李小加指，今年將會是香港新股重要的一年，無論是中概股回歸或新掛牌公司都將陸續有來，而所有將回歸的大型企業，均符合上市標準，當中包括科企。惟他直言部分中概股不符合條件，「我們並不想要這些公司」。
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