歐股收市上漲　法國CAC全周累飆一成

美國就業數據遠好過預期，加上經濟活動重啟，以及各地政府和央行的振興經濟措施，刺激歐洲股市周五(5日)上漲。英國富時100指數收報6,484點，升142點或2.25%；法國CAC指數收報5,197點，升185點或3.71%；德國DAX指數收報12,847點，升417點或3.36%。

全星期計，英、法、德股分別累升6.6%、10.4%、9.1%。

英國航空公司母公司國際航空集團(IAG)股價全日升13.64%，隨着封鎖措施放鬆，致使旅行需求回升，並創下了3月中旬以來的最高水平。EasyJet的股票也上漲了6.99%。

英國藥廠阿斯特捷利康(AstraZeneca)宣布從今年9或10月開始向英國、美國提供首批新冠肺炎疫苗，以生產20億支疫苗為目標。AstraZeneca股價收跌1.21%。

數據方面，英國進行的一項調查顯示，5月下旬的消費者信心降至全球金融危機以來的最低水平，而零售額在一個月內暴跌了18%。

另外，德國5月工廠訂單下降了25.8%，這個歐洲第一大經濟體繼續受到新冠肺炎導致工業停工的打擊。

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