美股收市：道指曾升逾千點　納指創新高！

美國就業數據遠好過預期，加上經濟活動重啟，以及各地政府和央行的振興經濟措施，美股周五(5日)大幅上漲，當中以科技股為主的納指創收市新高，即已完全收復了新冠肺炎疫情對該指數所帶來的傷害。

道指一度升超過1,000點，收報27,110點，升829點或3.15%，連升5日；標指收報3,191點，升81點或2.62%；納指收報9,814點，升198點或2.06%，創收市新高。道指和標指齊創自5月18日以來最大單日升幅。

大型科技股普遍做好，蘋果公司創收市新高，報331.5美元，升2.85%；Facebook、Netflix均升逾1%。視像會議平台Zoom偏軟，股價全日跌1.31%。

總結全周，道指、標指、納指累升6.81%、4.91%、3.42%。道指和標指均創兩個月以來最好的單周表現。

新冠肺炎疫情對美國就業市場的衝擊開始減退，5月份失業率由4月的14.7%，回落至13.3%，遠低過原先預期升至19.1%，期內非農業職位增加250.9萬個，市場原本估計銳減750萬個，亦遠低過4月的2,068.7萬個減幅。有經濟師認為，隨着經濟活動恢復，企業重新招聘，相信失業率經已見頂。

美國總統特朗普及其管治班子唱好經濟，美國國家經濟顧問庫德洛表示，新企業的申請數量與新住宅的數量正在高速上升，預計在就業人數方面將會取得更多進展，快速的經濟復甦速度將會在第3季度及第4季度持續，經濟增長有望高達20%。

另外，特朗普表示，經濟轉強有助於美國戰勝疫情，在疫苗方面將會「有驚喜」，預計在9月至11月看到表現亮眼的數據。他又指，將很快宣布對餐飲業、娛樂業的稅收優惠政策，並將要求削減工資稅，提供更多的刺激措施。

美國副總統彭斯稱，最新的非農就業數據是個好消息，為「非凡的經濟新聞」，經濟復甦從今天開始！他表示，有關進一步紓困措施的討論正在進行中，任何額外的刺激措施必須有促進經濟增長的元素，政府將繼續幫助受疫情影響的家庭與小型企業，認為必須削減工資稅。

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