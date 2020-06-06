高盛前大佬：「V形」經濟復甦絕對有可能

高盛資產管理前主席、英國皇家國際事務研究所(Chatham House)主席奧尼爾(Jim O’Neill)接受外媒訪問時表示，「V形」經濟復甦是「絕對有可能的」，並指很多經濟體的早期指標均反映出經濟情況比很多人所擔心的更加處於良好狀態。

他指出，在今次新冠肺炎疫情危機期間，過去兩個月幾乎無人覺得經濟能夠「V形」反彈，但事實上，很多監察經濟活動高頻指標的投資者都留意到美國以至其他地方的情況已經擺脫最糟糕的境地。

奧尼爾認為，現時較為重要的是疫苗研發，相信9月前成功開發出疫苗「並不是沒有可能」，然而，如果事實證明這個機會不大，恐使市場失望，而美國和歐洲的感染人數將大大增加。

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