新冠肺炎：調查指近90%澳洲人倡減少用中國貨　因為...

一場新冠肺炎疫情，仍不斷改變人的思維、取態以至行為模式，並隨之影響今後經濟的走勢。外媒報道，據澳洲YouGov一項民意調查顯示，有88%澳洲市民認為，應減少依賴中國商品，並促進澳洲本土製造業的發展。

事緣疫情爆發之後，在澳洲大量商品持續缺貨，令愈來愈多市民發現當地一直嚴重依賴中國供應鏈。另有70%受訪者表示，疫情令他們購買澳洲製造的產品。此前，「澳洲製造」運動重啟了廣告活動，鼓勵市民購買當地產品。

澳洲工人聯合會全國秘書長DanielWalton指出，現在澳洲人比以往任何時候更希望在本土製造必需品，如希望澳洲的基礎設施使用當地的鋼鐵、鋁、玻璃及水泥來建造；而冠狀病毒應是一個警鐘，該領導人需要支持澳洲就業。

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