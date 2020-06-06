【童言旅語】「地攤經濟」狂熱　可以去到幾盡？

近日因中國領導人嘅一句說話，突然掀起「地攤經濟」狂熱，究竟乜嘢係「地攤經濟」呢？

所謂「地攤經濟」，其實即係鼓勵市民「擺地攤」救經濟，使國家既可由側重知識分子的追求科技創新救經濟嘅層面，到反璞歸真地照顧基層市民，讓市民做小販自力更生，刺激經濟之餘，仲可以挽救失業率...

就連舊時負責驅趕流動商販的城市管理人員，最近也主動打電話叫商販「擺地攤」。一線城市上海也不例外，其城管執法局支持特色小店開展「外擺位」經營，即在門店外位置擺檔，並實施輕微免罰制度。官媒更釋放「擺地攤」合法化的明確信號，指今年內地文明城市測評指標中，已明確要求不把流動商販列為文明城市測評考核內容。

筆者於網上睇到一個有趣嘅現象，短片中嘅大馬路盡是地攤，車輛完全無法駛過，那看不到盡頭的地攤長龍，甚至比台灣墾丁大街夜市更長！

由於不設入場門檻，有大媽帶住農作物「擺地攤」，擺到去城管執法局門口都未被驅趕，而佢隔籬檔口，正正是另一售賣女性內衣嘅大媽...

亦有打扮性感嘅女士招搖擺檔，有檔主低價售賣聲稱非「假貨」的洋酒，甚至乎高學歷人士如律師，都可以「擺地攤」搵生意，筆者忽發奇想，第時「父母相親會」係咪可以多一個途徑，由內地某公園轉移至將仔女相片「擺地攤」去相親呢？

其實，如果「擺地攤」有一定特色，隨時可媲美台灣同泰國嘅夜市或市集，不但打救到失業大軍之餘，仲可以刺激消費，甚至有觀光好去處，但缺乏一定的監管下，現實情況又係點呢？而現時推行「地攤經濟」，又是否時光倒流？還請拭目以待吧！

東網財經專欄作者 逍遙姐姐

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