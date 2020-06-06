1周10大驚奇：特朗普有「死穴」？全球股市年底大冧？

2020年「六絕」過了一星期，回看《1周10大驚奇》去年底引述異象預言，今年首季是全球股市主要升幅所在。惟受疫情打擊，異象曾於1月25日警告調整來了，之後於2月初預告股市已踏入「最後歡樂時光」，結果當月底大冧，然後再反覆勸告投資者切忌衝動，直至4月4日看到曙光，在同月25日呼籲投資者注意「五窮」，可趁4月最後一周減磅。截至目前，異象暫錯失了「六絕」首周升浪！之後會如何呢？或許目前不是長線投資時機。

【1、末日博士「貼中」美國暴動！之後全球股市冧40%？】

曾準確預測2008年金融海嘯而獲「末日博士」稱號的紐約大學經濟學家魯比尼(Nouriel Roubini)本周「威威」，因他「貼中」了「美國暴動」！

事緣5月25日美國明尼蘇達州的非裔公民遭到白人警方以暴力執法致死，引發美國多州暴動示威。就此，魯比尼表示，他早在多月前已預測了美國將發生暴動。

事實上，他確實在3月的一篇專欄文章中寫道，美國會出現徹底暴力和社會混亂的可能性，預測將會發生內亂。

他目前指出，美國各地暴動不僅是非裔公民被警暴，現在美國失業人口達4,000萬，他們有足夠憤怒的理由，正如我幾個月前的預測，危機將導致騷亂和暴力。

既然能準確預測暴動，那麼，之後如何呢？魯比尼建議，投資者要持有大量現金，因為他預計到今年底「全球」股市將大跌40%，2020年後全球經濟恐陷入「大蕭條」。

【2、導火線一：意大利脫歐危機恐重燃】

全球股市年底暴冧也要有誘因，會是甚麼呢？其中一個或許是意大利脫歐危機恐重燃！本周有報道指出，意大利政治團體Italia Libera於5月27日向最高上訴法院提交了一項憲法法案，要求針對意大利使否脫歐進行公投。Italia Libera向最高上訴法院提交的法案草案的標題是：「呼籲對該國脫歐進行全民公投」。

對於那些期望脫歐的人來說，現在恐是獲得最多支持脫歐票數的最佳時機，因疫情令意大利被歐盟拋棄。

對此，歐盟領導人正急切地力挽狂瀾。歐盟委員會主席Ursula Von Der Leyen和歐央行行長拉加德宣布了前所未有的刺激措施，來協助歐洲渡過財務困境，並承諾提供真正的援助。

事實上，與英國脫歐相比，意大利脫歐(Italexit)恐對歐盟聲譽打擊更大，主因是意大利使用歐元，而英國則保持貨幣主權，並一直使用英鎊。

【3、導火線二：全球經貿戰加劇 供應鏈巨變】

除了老生常談的意大利危機，目前更有全球巨變！本周有報道指，包括美國、英國、加拿大、澳洲和紐西蘭等俗稱「五眼聯盟」的外長，周二(2日)舉行了一小時視像會議，討論為重要產品開發關鍵技術，以及打造值得信賴的供應鏈計劃。

澳洲外長Marise Payne表示，這場會議是有關「全球挑戰」，包括對關鍵技術和供應鏈。加拿大外長François-Philippe Champagne亦稱，與會部長一致認為，五眼聯盟的首要任務是確保供應鏈的穩定性。

澳洲戰略政策研究所國防戰略與安全主任Michael Shoebridge表示，在當今全球經濟中，最重要的因素是「信任」而不是「最低價」。

【4、導火線三：日本及印度虎視眈眈等「接收公司」】

事實上，不只是「五眼聯盟」，連日本及印度等也認同及虎視眈眈！日本媒體報道，受疫情影響，在日本經營工廠的日企當中，有超過70%表示需要改變供應鏈。有製造業界估計，日本恐要花3年，才能感覺到經濟整體復甦。調查於5月25日至28日進行，對象為日本大企業社長和高管，涉及132家企業。

在日本經營工廠的日企中，有72.1%表示需要改變供應鏈，其中有65.3%希望在危機下能更靈活地尋找替代；57.1%將停止從單一國家採購，以實現貨源多樣化。(問題回應可選擇多項)

印度方面，本周有報道指，不少跨國企業正考慮或已開始將供應鏈分散並遷出中國，有傳蘋果公司(Apple Inc.)計劃將近1/5產能，從中國轉至印度，而印度政府為促進該國成為全球手機製造中心，周二(2日)公布了規模500億盧比(約51億港元)的電子製造獎勵計劃，以吸引全球首5家和印度本地的手機製造商在印度生產。

印度企圖透過奬勵計劃，在南韓、中國內地和台灣的生產基礎上，發展為讓產品增加20到30%附加價值的價值鏈、增加外匯存底，以及在印度創造約100萬個就業職位。

有印度官員早前透露，蘋果公司預計未來5年，在印度生產400億美元(約3,120億港元)的智能手機，並透過代工廠緯創資通與富士康出口，若此計劃實現，蘋果公司將成為印度最大出口商。

【5、特朗普也有「死穴」？為何不叫停中美貿易協議？】

講起全球經貿戰，當然包括中美貿易角力！美國總統特朗普上周五(5月29日)反制中國強推「港版國安法」時，未提到已簽好的中美首階段貿易協議，暫時消除市場對關稅戰捲土重來的可能性。本周有消息稱，在目前經濟形勢下，特朗普就算百般不願意也不得不如此。

有貿易官員透露，中美協議是「空協議」，但依然把特朗普卡住了，理由是如果特朗普終止貿易協議，在貿易上採取更多行動的話，只會帶來更多動盪。

事實上，目前美國失業率已飆至1930年代以來最高，歷史證明，若特朗普貿然加徵關稅，將重蹈1932年覆轍，恐釀成經濟「大蕭條」。

更重要的是，一場新冠肺炎將美國勞動力一分為二，令重啟經濟更重要，否則內亂難平！兩者分別為：有能力在家工作者和沒能力這樣做的人。因此，從咖啡師、旅館員工到旅遊業等必須親臨職場的勞工來說，堪稱最受裁員潮衝擊，他們亦是收入最底層的一群。由於市場預料未來幾個月仍會受疫情威脅，分析擔心只會讓美國勞工更不平等，恐為社會穩定帶來風險。

聯儲局前首席經濟學家、現任華盛頓經濟增長中心的Claudia Sahm說：「我們有過的裂痕，現在都逐漸擴大。我們有機會做些比過去作為更好的事，但這不會憑空發生，必須透過政策來達成。」

因此，美國國內並非安枕無憂，特朗普也有麻煩。

【6、花旗警告：股市「假牛」 泡沫之巨前所未有】

不過，縱使市場利淡因素多多，但美國股市異象處處，尤其是3月以來「疫」市愈升愈有，完全脫離失業及經濟封鎖的基本因素，股市低位大幅反彈36%之多。就此，花旗認為，股市大升不是因看好，而是淡倉回補力度大。因此，一旦大多數淡頭倉位都已平倉及回補後，股市升勢就可能會消失。

數據顯示，自2002年以來，全球股市每年40%表現可用資金流動來解釋，過去18年中，只有3年股市上升但資金外流，分別為2012年、2016年，以及2019年。今次也是例外，儘管3月以來資金外流，但股票基金卻在2020年呈現資金流入。

不過，花旗指出，目前滾動的3年全球股市資金流入佔總市值百分比幾乎可忽略不計，且遠低於2000年科網泡沫和2008年金融海嘯前的高位水平。簡而言之，先前的牛市也從來沒有看過這麼多泡沫。

【7、經濟兩難！內地恐面對「通縮」或失業的抉擇】

講完外圍，內地經濟也有隱憂！本周有報道指，中國5月製造業採購經理指數(PMI)下滑至50.6，雖然仍在50的盛衰分界線上，但指數下滑反映了中國製造業正面臨國內外需求不振的困境，可能出現供過於求的可能，若真的發生，最嚴重恐導致「通縮」、甚至失業等問題。

報道指出，雖然中國工廠已開始運作，但管理層憂慮國內外需求疲弱，例如平湖米家兒童用品銷售經理就表示，目前進入旺季，惟訂單與往年大減了40至50%，而工廠產能則達到往年的70至80%，故他的職責是避免庫存壓力。

事實上，生產過剩將迫使中國企業削價競爭，形成通縮，法興中國經濟學家姚偉也以「通縮性復甦」形容目前中國狀況，因供給正常化已超過需求復甦。

理論上，當供應超過需求的時候，工廠可削產能，但這會衍生另一問題，就是失業。

麥格理大宗商品及全球市場亞洲策略主管Viktor Shvets指出，到頭來，中國經濟是由需求所推動，但現在並沒有需求。彭博經濟學家Chang Shu認為，雖然中國的需求已有改善，但要回到疫情前仍需較長時間。

【8、小心！深圳樓市現隱憂 逾期供樓及斷供個案趨升】

事實上，鑑於疫情影響經濟，深圳樓市出現隱憂！報道指出，抵押貸款逾期、個人房貸斷供現象慢慢開始上升，雖然斷供潮尚未到來，但一些銀行已開始警惕小微企業貸款潛在的逾期風險。

報道引述銀行經理透露，中型企業一般預留2至3個月現金，小工廠老闆基本是一有錢就投入生產，其客戶在深圳經營40至50人規模的模具廠，春節過後也沒有太在意疫情衝擊，只預留1個月現金，詎料上游大客戶4月底減半訂單，客戶撐不過來，已經辦了貸款延期。以前銀行面臨企業抵押貸逾期多半是企業間的經濟糾紛，現在不少源自產業鏈傳導。

另外，深圳的銀行人士透露，抵押貸款違約較去年同期增加，多是公司倒閉失去供樓收入，以前每個月大概只有幾個客戶斷供，現在每個月大概有10幾個客戶，但走到賣樓地步的客戶不多，大多是綜合情況辦理延長貸款期限或轉按。

綜合多名銀行人士指出，抵押貸款逾期、個人樓按斷供現象慢慢開始增加，雖然斷供潮尚未到來，主要是深圳樓市抗跌力強，但一些銀行已開始警惕小微企業貸款潛在的逾期風險，對小微企業貸款審查更嚴格。不過，有報道也提到，個人抵押貸款仍是深圳各大銀行的至愛，2019年至2020年4月深圳合共交易15萬套房子，有13萬套是抵押貸款，業內人士透露，如今信用貸的熱度明顯高於往年。

在結構失衡下，深圳樓市成交量已回升，二手住宅平均價於今年4月漲到每平方公尺6萬多元人民幣，5月更是量價齊漲，有些人不滿足抵押貸款，改為嘗試信用貸來分一杯羹，但這也讓信貸違約的陰影開始浮現。

由於大多數深圳人相信深圳樓市供需不平衡的狀況暫難改變，長期來看，供應持續減少，但常住人口卻持續上升，且土地供應結構失衡，工業商業用地供應多、住宅用地供應少的局面多年來未改變，讓民眾敢於加大槓桿。

【9、負利率時代？聯儲經濟學家：要重手令經濟V彈】

面對全球太多未知數，是否意味着央行要擴大「史無前例式」救市？美國聖路易聯邦儲備銀行經濟學家本周表示，決策者需要考慮「負利率」政策，美國經濟才有可能實現強勁「V形」復甦。

該行經濟學家Yi Wen指出，許多經濟學家認為，美國經濟在經歷這場創紀錄衰退後，不可能再出現同樣程度的復甦力度。他強調，要實現強勁的「V形」復甦，就需要實施激進的財政措施，其激進程度甚至要超過2008至2009年金融海嘯時期的措施，可能包括將基準利率降至零以下。

他以美國史上兩大經濟危機作比較，分別是：上世紀1930年代大蕭條和2008至2009年金融海嘯，發現美國前總統羅斯福在大蕭條實施的新政，有助於美國經濟在危機後迎來V形復甦；而金融海嘯期間部署的低利率、聯儲局買債等貨幣政策，則導致低迷的L形復甦，使當時國內生產總值(GDP)無法呈現應有水平。

就此，他說：「我發現要讓美國實質GDP以V形曲線復甦，必須結合負利率政策和激進的政府支出，例如增加基建等」。他強調，美國需要採取多種政策，才能讓美國經濟以「S形」的走勢作開端，也就是先緩慢增長，接着爆發更強勁增長，「如果不這樣做，疫情對經濟的重擊將成為永久傷害」。

他又補充，單靠負利率本身並不足以刺激經濟回到先前水平，「重點在於即使危機結束後，政策也必須持續下去，以提供動力，從而實現更強勁的經濟復甦。當貨幣政策和財政措施結合，將能足以刺激經濟出現V形復甦。換言之，如果不搭配適當的財政刺激措施，那麼，負利率政策可能也無法有效發揮作用。」

【10、無現金社會！日本也加入 籌備「數碼日圓」】

最後想分享的是，除了負利率成為大勢所趨之外，全球也料快進入「無現金社會」！本周連日本央行亦正計劃引入「數碼日圓」，連同日本民間三大銀行及大型通訊業等，擬在6月召開會議討論相關事宜。

報道指出，日本主要的加密貨幣交易所DeCurret於周三(3日)宣布，將朝着數碼貨幣普及的方向設立協議會。成員包括日本三大銀行的三菱日聯銀行、三井住友銀行、瑞穗銀行，另與日本7-Eleven同屬7＆i控股的Seven Bank也會參加。其他成員包括通訊相關的NTT集團、KDDI、DeCurret大股東IIJ，還有發行電子票卡「西瓜卡」(Suica)的東日本旅客鐵路公司等。

觀察名單方面，包括日本政府的金融廳、財務省、總務省、經濟產業省，以及日本央行等。

據悉，協議會未來將對區塊鏈應用等進行討論，料9月前提出方向性。

另外，新加坡表示，將成立「數碼轉型辦事處」，招募1,000位數碼大使，協助小販中心攤販及年長者使用數碼工具，以加速推動該國數碼化發展，主因是新加坡政府認為，疫情衝擊令數碼技能變得較以往更重要。

新加坡通訊及新聞部長S. Iswaran表示，疫情已不可逆轉地改變了人們的生活方式。由於數碼連結，讓有些人可以做出必要調整，在家工作、學習或社交，但對於長者及弱勢一族卻非如此。政府認為，在疫情之後，數碼化不僅是大勢，也是一個機會，可大幅改善人民的生活及生計。

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