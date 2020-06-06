【經濟先鋒】亞洲多地搞「旅遊泡泡」救市　越泰有乜好橋？

外國傳媒報道，加拿大網絡發行公司Visual Capitalist整理了一項包括香港在內、針對全球41個主要經濟體社會活動率與新冠肺炎復原率的圖表，題為「復原之路：哪些經濟體正在重啟？」

所謂「社會活動率」，它定義為社會活動率指標(Mobility Index)，是將人們在工作場所周邊活動與住宅周邊活動相減，評估人們的活動趨勢，活動率愈高，意味經濟活動愈多。不過，由於中國內地未有開通國際網絡，因此未列入比較。

所謂「新冠肺炎復原率」，是將國家地區的病癒人數與確診總數相除，呈現當地疫情復原狀況。

至於評比則分為4類：

第1類為「高活動、高復原」，即復原狀況良好，以致社會能解封，人們穩定復工。香港屬於其中！另外，台灣、越南、日本、南韓、紐澳等都在此類別，算是41個經濟體裏的前列，台灣及越南更是突出。

第2類為「高活動、低復原」，即一些國家就算疫情復原狀況不理想，但仍開始鬆綁，可能導致未來病例數激增，例如希臘、巴西、波蘭。

第3類為「低活動、低復原」，即人民大多謹慎居家，政府持續與疫情搏鬥，例如美國、英國、法國、荷蘭、瑞典、菲律賓、印度等在此區。

第4類為「低活動、高復原」，這類國家打「安全牌」，想待全體人民康復後再重啟經濟，例如德國、西班牙、意大利、加拿大、丹麥、芬蘭與新加坡等。

【第1類別地區正興起「旅遊泡泡」】

既然上述第1類別地區「走出疫情」，並站在全球重啟經濟的前列，那麼，應該怎樣利用「協同效應」刺激市道呢？最好還是先從「旅遊業」入手。

事實上，旅遊業是很多東南亞地區的重要支柱產業，世界旅遊觀光協會(WTTC)數據顯示，去年旅遊觀光業佔東南亞國家國內生產總值(GDP)約12.1%，佔總就業人口的比率為13.3%。受新冠肺炎疫情影響，各國相繼實施隔離令，這些國家經濟首當其衝。如今疫情逐步受控，經濟有序重啟，亞洲多國政府亦開始考慮以「旅遊泡泡」(travel bubble)，打救旅遊業，其中越南及泰國的酒店和航空界正極力推出優惠吸客。

【越南冀本地客找回旅遊感覺】

外媒報道，越南河內老城區(Old Quarter)的酒店正全力吸引國內遊客。越南Mytravel Vietnam公司表示，本地遊客只需花270萬越南盾(約899港元)就能買到機票和海濱酒店住宿兩晚，比疫情爆發前便宜逾七成。Mytravel直言幾乎沒有利潤，主要是為了吸引民眾出門，找回旅遊的感覺。他指出，人口超過9,000萬的越南是很大潛在市場，尤其是疫情當前，其他國家仍然受疫情困擾的時刻。

疫情重創越南旅遊業收入，今年1至5月的營業收入按年下滑47.4%，降至150.3萬億越南盾(約5億港元)，同期外國觀光客赴越南旅遊人次驟減50%，國內旅客人數更銳減58.5%，至1,600萬人次。外電報道指，越南政府預計今年國內遊客人次可望達到650萬人，藉此支撐旅遊業，若在第3季初開放邊境，今年並有望吸引最多800萬名外國遊客。

情況同樣嚴峻的泰國，去年觀光旅遊業約佔泰國經濟的1/5，就業人數約800萬。疫情打擊令泰國今年的國際的遊客人數預期將按年減少68%，降至1,270萬人。經濟學家料今年泰國旅遊業的產值將萎縮約70%。國際旅客要前往泰國，至少須等到7月，但泰國當局正協助各觀光景點招攬國內旅客。市場人士認為國內仍有足夠需求，協助觀光業邁向復甦，直到國際休閒旅遊回歸。

【港有望9月中與部分地區開通】

由於各國封境抗疫，遊客幾乎絕迹，儘管疫情尚未平息，但亞洲多國政府除了吸本地遊客外，亦開始研究「旅遊泡泡」。簡單而言即是建立雙邊合作關係，在限定的區域旅行，振興區域旅遊業。

事實上，中國及南韓已建立「快捷通道」，為兩國重要商務、物流、生產和技術服務等急需人員往來提供便利。另外，上月有指新西蘭和澳洲正在研擬雙邊限定的旅行區。新加坡據悉亦正與澳、紐、加拿大、南韓等國協商此事，上周新加坡已宣布和中國達成協議，跨境旅遊程序將對照中、韓之間的安排，為6月初開啟「便捷通道」鋪路。新加坡貿工部常任祕書林明亮坦言，必須與這世界保持聯繫，生存有賴於此。

越南觀光局官員也表示，期盼夏季結束前國際旅遊回暖，越南也正與日本商議旅遊安排。

至於香港，外國地區到香港人士接受強制檢疫須直至9月18日。港府透露將有限度互相開放旅遊，有望在9月18日前與部分地區開通「旅遊泡泡」。

【泰國向國民派「旅遊券」】

另外，泰國將力推「分享快樂的旅遊」計劃，主打國內觀光旅遊，準備在今年7到10月之間發放價值2,000到3,000泰銖(約490至735港元)的旅遊券給400萬名泰國人，政府同時將資助醫療人員進行國內旅遊。

泰國旅遊局長Yuthasak Supasorn表示，這個名為「分享快樂的旅遊」計劃，目標在鼓勵泰國人今年7月到10月間進行跨府旅遊，整體預算約在80億到120億泰銖(約19億至29億港元)之間，如果財政部同意讓更多人領取旅遊券，預算可能會再加。

泰京銀行將協助開發手機應用程式APP，民眾必須先下載APP、並登記領取旅遊券，當民眾用旅遊券入住旅館時，政府將以回饋金的方式寄送到民眾的電子錢包內，民眾再把這筆錢花在旅館、餐廳或紀念品上。

值得留意的是，這個計劃亦會感謝第一線醫療人員，政府將資助全泰國約120萬醫生、護士和社區醫療義工出遊。

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