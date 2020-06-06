【致富智庫】每天飲咖啡有助理財？仲有16種提神方法？

在努力打拚、創富理財的道路上，懂得飲食是重要的因素，有了健康的體魄，才能享受辛勞帶來的成果。美國有研究發現，飲咖啡除了提神外，原來每日喝一杯更可讓醫生遠離你！這對致富絕對有幫助。

研究發現，每日飲一杯咖啡，可減低患上心臟病、中風、肝臟疾病的風險。該研究主要分為兩部分：第1部分是最大型的調查，看看飲咖啡是否真的與健康有正關連。研究人員在歐洲10個國家請來了45萬名參與者，歷時長達16年，發現男性每天喝3至4杯咖啡，較沒有飲咖啡習慣的男性死亡率減低達18%；女性的死亡率則減低8%。

研究的第2部分找來了18.5萬名參與者，分別是美國的白人及非白人，發現無論是何種人，每日飲1杯咖啡將減低死亡率達12%；每日飲2至3杯咖啡則再減低18%。研究亦發現，無論是否有吸煙習慣，效果都是一樣。

故此，研究人員綜合調查發現，咖啡能減低患上心臟病、癌症、中風、呼吸系統疾病、糖尿病、腎臟疾病的死亡率。若想更健康，「齋啡」絕對是更佳的選擇。

健康從來都是「財富火車頭」，不要輕視小小的飲食貼士，這或許受益終身。

【幾時飲最好？專家話起床後1粒鐘】

既然飲咖啡有助「添壽」，甚麼時候飲最好？專家建議，起床約1小時後飲用最合適。

美國馬里蘭州軍隊衞生服務大學的神經科學家米勒指出，咖啡當中的咖啡因可幫助提升皮質醇，它能助身體的糖份和脂肪轉化為能量，迅速醒腦提神！由於一般人起床時皮質醇偏高，約1小時後便開始下降，此時飲咖啡能發揮最佳效果。

【咖啡唔止幾種！全球16種提神咖啡即揀】

既然飲咖啡有其好處，原來全球不少地方對飲咖啡有獨特秘方，即送上16種全球歎咖啡心得，任意揀款包你醒神！

1、【意大利】加片檸檬

Cappuccino一聽就知係意大利嘢，但講到意大利特色咖啡，要數Expresso Romano，中文有人譯做「浪漫情懷」，喺杯Expresso度加片檸檬，意國人話可以吊出印尼爪哇咖啡嘅甜味。其實，有檸茶又點會無檸啡呢？

2、【芬蘭】撈芝士

芬蘭人飲咖啡習慣嘅口味相當奇特，鍾意將熱咖啡倒落一嚿嚿名為Juustoleipä嘅當地特產芝士上面，成杯嘢叫Kaffeost。Juustoleipä係用牛、羊或者馴鹿嘅初乳，凝結後烤製而成，咬起嚟似橡膠咁煙韌，拎嚟撈咖啡聽落有啲騎呢，但芬蘭人甘之如飴。

3、【墨西哥】陶壺載 加肉桂

墨西哥咖啡Café de Olla，直譯係「用陶壺載嘅咖啡」，事關當地人傳統要用一個陶壼仔嚟載咖啡，相信可以帶出咖啡嘅香味。煮法方面會將一條肉桂擺落咖啡度用文火煮，並會用未提煉嘅蔗糖調味。

4、【土耳其】連咖啡渣飲

土耳其咖啡叫Türk Kahvesi，做法係將烤過咖啡豆磨粉，放入一個的的式式有手柄、名叫Cezve嘅銅製煲入面，加水文火慢慢煲。特別之處係唔會過濾，飲時連沉底咖啡渣一齊飲，夠晒原汁原味。

5、【塞內加爾】加胡椒及丁香

塞內加爾位處西非，前法國殖民地，當地人整咖啡會先將畿內亞胡椒同咖啡豆撈埋一齊磨、一齊烤，有時仲會加埋丁香等其他香料，煮完之後會好似香港啲奶茶反覆咁沖，製成一杯帶辣嘅Café Touba。

6、【越南】法式滴漏加煉奶

可能受法國影響，越南亦有獨特領風騷嘅咖啡文化，代表作當然係甜得嚟咖啡味濃嘅越式冰咖啡Cà phê đá啦，做法係用Dark Roast咖啡豆粗磨沖熱水，再用個French Drip Filter滴漏落去加咗冰嘅煉奶度，勁甜勁濃。

7、【馬來西亞】鴛鴦

至有特色嘅馬拉咖啡係咩？就係「鴛鴦」。冇錯，就係香港人成日飲嘅鴛鴦：三成黑啡七成奶茶。凍飲熱飲任君選擇，你今日飲咗未？

8、【法國】大大杯以便蘸牛角包

法式咖啡Café au lait，意思係「Coffee and milk」，新鮮咖啡同Steamed Milk一比一撈埋，大大杯方便蘸牛角包，可以話係法國人早晨恩物。

9、【希臘】Shake Shake冰啡

對於投資者嚟講，希臘真係好煩，不過當地特色冰咖啡Frappé，包你鍾意。Frappé由一位Nescafé嘅營業代表喺1957年無意中發明，將即溶咖啡加冰加糖加水Blend埋Shake吓佢，或者溝埋打到起泡嘅牛奶，係當地夏天消暑首選。再幻想吓遼闊嘅愛琴海灣，無得飲都透心涼。

10、【奧地利】「維也納雜薈」

奧地利咖啡Wiener Mélange，直譯係「維也納雜薈」，其實同意大利嘅Cappuccino相似，Expresso上面加Steamed Milk興打起咗嘅奶泡，有時再上面再加忌廉同朱古力粉。

11、【摩洛哥】加大量阿拉伯香料

阿拉伯飲食文化一大特色係菜色入面落大量香料，摩洛哥人煮咖啡亦鍾意喺一杯黑啡度，加上小豆寇、肉豆寇、黑胡椒、肉桂、丁香等多種香料。

12、【古巴】配雪茄

古巴人最愛飲咖啡係一杯細細嘅Expresso，煮時加糖，當地人鍾意邊嘆啡邊雪茄。可能係向靚古巴雪茄致敬嘅方法？

13、【西班牙】黑啡煉奶一比一

鍾意飲甜嘢嘅朋友，一定要識得西班牙咖啡Café Bombón，做法好簡單，先倒煉奶，然後落黑啡，比例一比一，飲時攪勻佢。第日人哋笑你齋啡落煉奶，即管大條道理同佢講︰「西班牙飲法，你識條鐵咩！」

14、【愛爾蘭】加威士忌與忌廉

要講梗要講Irish Coffee，特色係溝愛爾蘭威士忌，同時會落糖，上面再加多層忌廉。酒味唔算太濃，搶唔到咖啡，反而多咗一種暖喉嘅層次。

15、【巴西】細細杯 預先加糖

巴西式咖啡叫Cafezinho，葡文意思為「細杯黑啡」，同Expresso差唔多，一樣係細細杯，味道濃嘅爪哇咖啡，特免係沖熱水之前會加埋糖，預先整甜佢。

16、【澳洲】溝熱鮮奶

澳洲人至Like嘅咖啡又係咩？係Flat White，其實同Cappuccino、Latte一樣由濃縮咖啡(Expresso)溝熱鮮奶，不過Flat White就細杯啲，冇咁多奶，令啡味更突出，奶方面無咁稠，比較醇和。

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