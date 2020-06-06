內地5G發牌一周年 手機及月費愈來愈平...
2020年06月06日 14:18
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(中新社圖片)
工信部今(6日)舉行「5G發牌一周年」線上峰會，內地三大電信營運商中國移動(00941)計劃全年發展1億5G套餐用戶。中移副總經理簡勤稱，目前已開通近14萬個5G基站，將加快網絡建設，確保年內累計建成30萬個5G基站，且計劃全年發展1億5G套餐用戶。截至5月底止，中移已發展超過5,500萬5G套餐用戶，用戶發展速度超預期。
面對5G應用愈趨普及，5G手機價錢及月費計劃均出現市民期待的跌價局面。據「618大促銷」的消息，多款5G手機價格已低至2,000元人民幣(下同)以下，甚至1,500元亦有交易。
至於5G收費，據內媒報道，有用戶指收到營運商電話，正推銷每月89元的5G套餐。業內人士預期，年內5G套餐門檻有機會跌到50元左右。
另外，工信部信息通信管理局副局長魯春叢稱，5G商用一年來，在網絡建設方面，基礎電信企業建設5G基站超過25萬個，5G用戶超過3,600萬，預計今年底內地將建設5G基站超過60萬個。
至於應用創新上，全國累計開展5G創新應用逾400項，廣泛涉及工業、交通及醫療等多個行業，在建的「5G+工業互聯網」項目超過600餘個。
產業支撐方面，截至5月底全國5G手機累計出貨量5,985萬部，預計本年底出貨量將達1.8億部。
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