供應商暗示新一代iPhone或延期推出

蘋果公司(Apple Inc.)主要供應商博通(Broadcom)行政總裁Hock Tan暗示新一代iPhone或延遲面世。他日前在分析員會議上表示，一個「北美大手機」客戶的「重大產品周期出現延後」，相信公司收入到第4季才加速增長，較正常押後一季。Tan過去經常以「北美大手機客戶」的方式來代表Apple。

博通為iPhone提供無線零件，Tan稱有關周期延後與手機設計無關，採購更多5G零件的計劃亦不變。

Apple過去一直於每年9月推出新款iPhone，外界揣測今年很大機會推出首部5G iPhone，令外界尤其關注，但今年新冠肺炎疫情波及全球供應鏈，令新iPhone推出日期帶來重大變數。

Cascend Securities分析員Eric Ross警告10月中前，市面的iPhone供應可能不足，若延至11月才面世，Apple必須小心控制年尾假期旺季的供應問題。

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