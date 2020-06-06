空巴波音零訂單股價照爆升　點解?

新冠肺炎衝擊下，全球航空業面臨前所未見的危機，歐洲空中巴士公布，5月份沒有接到任何飛機訂單，為4個月來第2次，競爭對手美國波音公司將於下周公布最新訂單情況，分析員估計很可能連續5個月錄得零訂單。

不過，各地經濟重啟，憧憬最壞時刻已過，空巴及波音股價近日均大幅攀升，其中，波音周五(5日)股價收報205.43美元，一周累升40.85%，市值進帳350億美元，股價亦較3月低位89美元反彈超過1倍。

Teal Group航空分析員Richard Aboulafia稱對零訂單字不會意外，並相信未來兩年淨訂單都出現負數。他又指，波音及空巴股價最近大升，主要是市場揣測商用航空運輸出現「V形」復甦。

富瑞分析員相信航空需求已見底，據美國運輸當局數字顯示，乘客數字已由4月中低位急升近兩倍，惟仍較去年同期大跌87%。

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