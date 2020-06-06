【零售浩劫】Brooks Brothers傳最快7月申請破產保護

外媒報道，高級服裝品牌Brooks Brothers最快7月申請破產保護，現時正就一旦破產後的融資安排，與銀行進行磋商。

現時Brooks Brothers在北美店經營超過250店舖，全球分店則有約500家，行政總裁Claudio Del Vecchio本周在訪問中稱不傾向尋求破產保護，但亦不排除這個可能。

Brooks Brothers今年初放盤出售時，吸引不少買家興趣，但由於現時可能申請破產保護，買家可能待破產後業務規模縮小後才出手。

新冠肺炎疫情導致不少美國零售商陷入困境，最近服裝品牌J.Crew，以及兩家百貨公司Neiman Marcus及J.C. Penney均先後申請破產保護。

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