美元連跌7日　基金經理教路邊隻貨幣最值博？

全球各地經濟逐步重啟，避險資金陸續流出美元，拖累彭博美元現貨指數連跌7日，創2017年9月以來最長跌浪，以全周計則跌1.49%，4月初以來最傷，延續上周的1.35%跌幅。

Brandywine環球投資管理的定息收入組合經理Jack McIntyre表示，全球經濟動力恢復，現時由嚴重衰退過渡到輕度衰退，再到經濟復甦，一切變化迅速。他預期全球願意讓刺激措施維持更長時間，其他刺激措施仍在醞釀中，將使美元受壓。

McIntyre又透露過去數周押注美元貶值，並增加歐元及英鎊持倉，兩隻貨幣均處於多月高位，而新興市場貨幣中，最看好墨西哥披索，相信未來會跟隨商品貨幣上升。

不過，美國商品期貨交易委員會數字顯示，截至6月2日止一周，美元淨淡倉合約數目，由前一周的11,467張降至8,229張。

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