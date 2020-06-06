【新股熱潮】美國IPO一周籌234億 今年最勁
2020年06月06日 22:20
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美股大幅反彈，亦帶動新股市場投資氣氛，本周首次公開招股(IPO)集資額達30億美元(約234億港元)，去年5月以來最多。
此外，新掛牌股份亦表現搶鏡。華納音樂周三(3日)股份首日掛牌，集資19億美元，股價周四(4日)一度升上最高34.76美元，周五收報29.94美元，較招股價25美元升19.7%。
至於集資9.35億美元的軟件公司ZoomInfo，周四(4日)股份首日掛牌，一度較招股價21美元漲1倍至最高42美元，周五收報38.89美元。
花旗北美洲資本市場聯席主管Paul Abrahimzadeh指出，IPO需求媲美疫症爆發前，甚至更強，相信其他IPO陸續來有。
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