陳鳳珠：港股在24600點遇較大阻力

港股從低位大幅反彈，並補回24,200點的下跌裂口頂部，惟早前的24,600點位置仍有較大阻力。京東即將招股，預期行業繼續受市場關注。不過，近日大市向好，部分企業趁股價上升於市場配股集資，投資者宜留意企業配股潮。

香港4月零售業總銷貨價值按年下跌36.1%，連跌15個月，當中以珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值跌幅最大，同比下跌逾70%，而服裝、藥物及化妝品的銷貨價值亦下跌超過60%，顯示內地旅客減少對本港零售業的影響甚大。不過，超級市場貨品的銷貨價值按年增加14.4%，反映民生必需品的銷情仍理想。預期本港的零售消費要待訪港旅客增加才可逐步恢復，估計零售業需時復甦，且本港的就業市場或會繼續轉弱，因此，奢侈品等類別的零售市道表現或會較差。

本港的零售市場表現疲弱，但內地的經濟活動逐步恢復，估計零售情況將會顯著改善。中汽協預計內地的5月汽車行業銷量按月增長3.2%至213.6萬輛，按年錄得11.7%的升幅，或反映購買力的釋放。首5個月汽車行業累計銷量預計同比下跌23.1%至789.6萬輛。其實，近日內需消費股備受資金追捧，相信內地的零售消費將恢復，相信行業最壞的時間已過。

另外，總理強調「地攤經濟」為就業崗位的重要來源，預期短期內要穩就業，必須支持小微企業發展，而地攤亦可刺激消費。惟長遠而言，內地仍持續作結構轉型，推動消費升級，因此地攤經濟或為非常時期的緩衝方法。

另一方面，澳門博彩收入亦因疫情影響而持續多月錄得下跌，繼4月份按年大幅減少96.8%後，5月博彩收入亦按年下跌93.2%至17.6億澳門元。由於內地前往澳門的個人遊簽證審批尚未恢復，即使6月有望逐漸放寬旅遊限制措施，預期月內的澳門博彩收入仍會錄得顯著跌幅。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

(筆者為證監會持牌人士，並沒有持有上述股票)

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