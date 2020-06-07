曜熊理財：基金養老　控制風險

中美角力加劇，在美國大選前，美國總統特朗普將以打擊中國作為競選策略，希望反敗為勝，對中國不利消息只會更多。

中國決定將海南島變成自由貿易區，樣板就是香港，未來本港地位會不斷下降，加上人口老化，人才不斷外流，競爭力日走下坡，變成中國其中一個普通城市只是時間問題。

香港已步進老齡化社會，養老將是未來主要社會需要，推進居民養老意識需要政府培養對養老投資的意識還是欠缺，由政府推行的長者生活津貼和強積金政策成主要途徑。

自強積金推出後，情況有變，但一部分中青年對養老還沒有做準備，或者說還沒有做養老的儲蓄和投資準備，除了強積金以外，他們的養老投資意識欠缺，主要還是靠政府生果金來養老。

目前，中青年面臨很大壓力，一來沒有閒錢和精力去做養老投資，二來單靠政府及強積金難以解決全部養老問題。另外，投資的時間太短，養老是個長期投資，需要持續不斷地堅持才行。

從基金角度來看，投資者在選擇養老目標基金時需要考慮投資業績和風險控制等各因素。選擇養老目標基金首要看基金投資業績，其次是風險控制。未來的養老產品會更加靈活，投資者也須改變購買基金的習慣，做到長期投資、持續定投、做好多元投資的資產配置。

曜熊理財策略董事馬煒喬

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