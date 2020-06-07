葉尚志：山東黃金目標價28元

港股大盤上周跟隨外圍股市出現彈升，市場對經濟重啟的憧憬預期高漲，加上中概股來港招股帶動氣氛，都是刺激消息的因素。目前，恒指的反彈可以說是超預期，但現仍受制於4月29日的盤中高位24,855點以下，總體反覆回落行情未有完全改觀。

事實上，現時經濟重啟、講的主要是生產供應端的再次恢復，但需求端相關的如零售銷售及消費者信心，在全球失業情況依然嚴峻的背景下，是否亦已配合恢復通來，仍有待觀察驗證。

紐約期金在每安士1,700美元上下橫盤整固有兩個月後，估計仍將有伸展延續升浪的機會。山東黃金最近宣布，其全資子公司投資2.1億加元於加拿大成立黃金資源勘探公司，有助加快公司國際化進程、積極拓展優質資源，以及增強公司境內外市場的競爭力；建議可於22元以下逐步趁低吸納，止蝕位18元，目標價看28元，中長線配置部署。

第一上海首席策略師葉尚志

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626