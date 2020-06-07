葉尚志：山東黃金目標價28元
2020年06月07日 08:30
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港股大盤上周跟隨外圍股市出現彈升，市場對經濟重啟的憧憬預期高漲，加上中概股來港招股帶動氣氛，都是刺激消息的因素。目前，恒指的反彈可以說是超預期，但現仍受制於4月29日的盤中高位24,855點以下，總體反覆回落行情未有完全改觀。
事實上，現時經濟重啟、講的主要是生產供應端的再次恢復，但需求端相關的如零售銷售及消費者信心，在全球失業情況依然嚴峻的背景下，是否亦已配合恢復通來，仍有待觀察驗證。
山東黃金(01787)在5月18日創出上市新高25.6港元後，出現衝高後的反覆回整行情，股價最新回吐至50日線21.7元水平，建議可關注趁低吸納的機會。目前，由於市場對經濟重啟的憧憬預期高漲，避險意識出現下降，是導致近期金價有所回整的原因。然而，新冠肺炎疫情的發展，全球就業市場及企業違約情況等，都會是未來一段時間影響市場的眾多不確定性之一。
紐約期金在每安士1,700美元上下橫盤整固有兩個月後，估計仍將有伸展延續升浪的機會。山東黃金最近宣布，其全資子公司投資2.1億加元於加拿大成立黃金資源勘探公司，有助加快公司國際化進程、積極拓展優質資源，以及增強公司境內外市場的競爭力；建議可於22元以下逐步趁低吸納，止蝕位18元，目標價看28元，中長線配置部署。
第一上海首席策略師葉尚志
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